Мы в соц.сетях:
Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

 Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»
Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

 Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4
Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

 Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток
Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

Соловьев уверен, что «мобильный избиратель» сделает выборы прозрачнее

 Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»

Захарова раскритиковала администрацию Трампа за очередной «слив»
Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

Власти Казахстана отозвали свидетельства на вещание‍ у RTи THT-Comedy

 Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4
Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

Эстонские ВВС нашли вероятное место падения ракеты

 Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток

Саудовская Аравия продаст активы Канады на фоне конфликта из-за активисток
18:34   8 Августа 2018
Весь мир

После саммита Россия-Африка Запад окажется не у дел — СМИ

После саммита Россия-Африка Запад окажется не у дел — СМИ

Еще 27 июля, на встрече лидеров БРИКС, на котором присутствовало 18 глав африканских государств, президент России Владимир Путин говорил о планах проработки саммита Россия-Африка.

В среду, 8 августа, издание «Экономика Сегодня» публикует перевод статьи журналиста журналист Eurasiareview Кестера Кенн Кломега. Он пишет о том, к каким изменениям может привести саммит лидеров и министров государств. В статье указано, что Москва в ближайшее время может организовать встречу на высшем уровне для разработки общего плана синергии стран. Ранние саммиты ЦАР со многими зарубежными странами послужили причиной разработки финансовых пакетов для модернизации инфраструктуры и обозначили дорогу для улучшения взаимной торговли между государствами. Прогнозируется, что, в случае с сотрудничеством Африки с РФ , «Запад окажется не у дел».

Путин на данный момент не обозначил конкретных дат и подробностей встречи, но указал, что развитие отношений с Африкой является приоритетным, в особенности из-за быстрого развития стран континента. Наблюдается существенная тенденция роста объема российской торговли на юге Африки, так с 2015 года рост составил почти два миллиарда долларов. 

Начало сотрудничества можно запустить с международных бизнес-форумов, таких как Валдай и Петербургский экономический форум, где эксперты стран могут встретиться для обсуждений. Эту идею поддерживает Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так можно определить участников, нацеленных на долгосрочные отношения и готовых к инвестициям, с учетом всех рисков и конкуренции. Важно знать и возможности африканских предпринимателей, готовых вложиться в рынок РФ.

Лавров также отмечает, что «наши африканские друзья» говорят о необходимости российского присутствия и крайне заинтересованы в саммите Россия-Африка. В прочем, организация такого масштабного мероприятия, на котором будут присутствовать более 50 глав правительств, нуждается в скурпулезной подготовке.

Бывший советник министра регионального развития Российской Федерации, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев считает, что особое внимание важно уделить развитию сельского хозяйства, медицине, технологий энергосбережения и логистических проектов.

Такие позитивные изменения давят на западные страны. Можно вспомнить реакцию Франции на столь сильные продвижения в отношениях России и ЦАР. Как отреагируют на сотрудничество другие страны остается только ждать.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #путин #африка #весь мир #цар #саммит россия-африка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...