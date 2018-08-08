После саммита Россия-Африка Запад окажется не у дел — СМИ

Еще 27 июля, на встрече лидеров БРИКС, на котором присутствовало 18 глав африканских государств, президент России Владимир Путин говорил о планах проработки саммита Россия-Африка.

В среду, 8 августа, издание «Экономика Сегодня» публикует перевод статьи журналиста журналист Eurasiareview Кестера Кенн Кломега. Он пишет о том, к каким изменениям может привести саммит лидеров и министров государств. В статье указано, что Москва в ближайшее время может организовать встречу на высшем уровне для разработки общего плана синергии стран. Ранние саммиты ЦАР со многими зарубежными странами послужили причиной разработки финансовых пакетов для модернизации инфраструктуры и обозначили дорогу для улучшения взаимной торговли между государствами. Прогнозируется, что, в случае с сотрудничеством Африки с РФ , «Запад окажется не у дел».

Путин на данный момент не обозначил конкретных дат и подробностей встречи, но указал, что развитие отношений с Африкой является приоритетным, в особенности из-за быстрого развития стран континента. Наблюдается существенная тенденция роста объема российской торговли на юге Африки, так с 2015 года рост составил почти два миллиарда долларов.

Начало сотрудничества можно запустить с международных бизнес-форумов, таких как Валдай и Петербургский экономический форум, где эксперты стран могут встретиться для обсуждений. Эту идею поддерживает Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так можно определить участников, нацеленных на долгосрочные отношения и готовых к инвестициям, с учетом всех рисков и конкуренции. Важно знать и возможности африканских предпринимателей, готовых вложиться в рынок РФ.

Лавров также отмечает, что «наши африканские друзья» говорят о необходимости российского присутствия и крайне заинтересованы в саммите Россия-Африка. В прочем, организация такого масштабного мероприятия, на котором будут присутствовать более 50 глав правительств, нуждается в скурпулезной подготовке.

Бывший советник министра регионального развития Российской Федерации, председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев считает, что особое внимание важно уделить развитию сельского хозяйства, медицине, технологий энергосбережения и логистических проектов.

Такие позитивные изменения давят на западные страны. Можно вспомнить реакцию Франции на столь сильные продвижения в отношениях России и ЦАР. Как отреагируют на сотрудничество другие страны остается только ждать.