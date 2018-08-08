У жены президента Сирии диагностировали рак груди

Медики нашли у супруги сирийского президента Башара Асада Асмы Асад онкологическую опухоль на начальной стадии.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации президента САР. В сообщении говорится, что Асма уже приступила к лечению злокачественной болезни. Сирийское правительство пожелало супруге президента скорейшего выздоровления.

Асма Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Там же она получила диплом с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы. После окончания учебы работала в Дойче Банке, затем в J. P. Morgan, в отделе инвестирования. В 2000 года Асма вернулась на родину родителей в Сирию и в декабре вышла замуж за Башара Асада. У пары трое детей: Хафез, Карим и Зейн.