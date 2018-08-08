Мы в соц.сетях:
Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Увеличилось число жертв пожара в Сочи

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

 Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний

Комитет по разведке Сената США вызвал Ассанжа для дачи показаний
16:41   8 Августа 2018
Весь мир

У жены президента Сирии диагностировали рак груди

У жены президента Сирии диагностировали рак груди

Медики нашли у супруги сирийского президента Башара Асада Асмы Асад онкологическую опухоль на начальной стадии.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации президента САР. В сообщении говорится, что Асма уже приступила к лечению злокачественной болезни. Сирийское правительство пожелало супруге президента скорейшего выздоровления.

Асма Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Там же она получила диплом с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы. После окончания учебы работала в Дойче Банке, затем в J. P. Morgan, в отделе инвестирования. В 2000 года Асма вернулась на родину родителей в Сирию и в декабре вышла замуж за Башара Асада. У пары трое детей: Хафез, Карим и Зейн.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия #весь мир #рак #асма асад
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...