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Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

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16:50   8 Августа 2018
Медиа

Россияне пожелали Эстонии мирного неба

Россияне пожелали Эстонии мирного неба

Истребитель испанских ВВС Eurofighter, входящий в состав миссии Североатлантического альянса в Эстонии, по ошибке запустил боевую ракету типа «воздух-воздух, передавала пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

По информации Таллина, у ракеты активировался режим самоуничтожения, и снаряд разорвался в воздухе. Однако части ракеты могли упасть в 40 километрах к северу от Тарту. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил случившееся с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Военные рассчитали траекторию полета ракеты AIM-120 AMRAAM, чтобы найти части снаряда. Жертв и пострадавших нет.

«Просьба ко всем, кто заметит предметы, которые могут иметь отношение к ракете или являются ее частями, не трогать их», — обратился Ратас к эстонцам. 

 

Россияне пожелали Эстонии мирного неба

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что воздушная миссия Североатлантического альянса должна защищать Эстонию, ведь у балтийских стран нет самолетов, пригодных для патрулирования. С 2004 года НАТО охраняет воздушное пространство стран Балтии. Самолеты базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиационная база Эмари стала дополнительной площадкой для размещения самолетов альянса в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россияне пожелали Эстонии мирного неба

Эстонские вооруженные силы не исключили, что ракета могла упасть на российские территории. Командующий воздушным десантом Эстонии полковник Рийво Вальге отметил, что радиус полета ракеты — 100 километров. Если ракета полетела на восток, тогда снаряд упал по ту сторону Чудского озера в Псковской области. 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #эстония #ввс #испания #общество
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