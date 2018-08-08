Россияне пожелали Эстонии мирного неба

Истребитель испанских ВВС Eurofighter, входящий в состав миссии Североатлантического альянса в Эстонии, по ошибке запустил боевую ракету типа «воздух-воздух, передавала пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

По информации Таллина, у ракеты активировался режим самоуничтожения, и снаряд разорвался в воздухе. Однако части ракеты могли упасть в 40 километрах к северу от Тарту. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил случившееся с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Военные рассчитали траекторию полета ракеты AIM-120 AMRAAM, чтобы найти части снаряда. Жертв и пострадавших нет.

«Просьба ко всем, кто заметит предметы, которые могут иметь отношение к ракете или являются ее частями, не трогать их», — обратился Ратас к эстонцам.

Бей своих, чтобы чужие боялись! — R.Khudoley ???????? (@r_khudoley) 7 августа 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что воздушная миссия Североатлантического альянса должна защищать Эстонию, ведь у балтийских стран нет самолетов, пригодных для патрулирования. С 2004 года НАТО охраняет воздушное пространство стран Балтии. Самолеты базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Эстонская авиационная база Эмари стала дополнительной площадкой для размещения самолетов альянса в 2014 году.

От одной случайно упавшей маленькой ракеты Эстония стоит на ушах. А ведь недавно их фельдмаршал грозился за два дня разгромить русскую армию в улочкам Таллина. — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 8 августа 2018 г.

Нам должно быть наплевать, что происходит в Эстонии. От слова совсем. — Иванов Николай (@tankard39) 8 августа 2018 г.

с такими друзьями (НАТО) и врагов не надо... — Дмитрий Донской (@zloypolkovnik88) 7 августа 2018 г.

А ракета упала на того, на кого надо, упала, или просто упала? — spring_twister (@Spring_Twister) 8 августа 2018 г.

На учениях случайный выстрел. У всех бывает. Даже люди гибнут. У всех. Поняли ошибку и сразу включили самоликвидацию ракеты. Пока не найдут обломков, будут искать. Все так поступают. Но кому-то хочется поговорить жаренного. И так бывает. — Rumb Barguzin (@RBarguzin) 8 августа 2018 г.

Защищают = зачищают. — Татьяна Комарова (@starostacm) 7 августа 2018 г.

Дружественный огонь, так у них это называется. — Маргарита М (@margaritameln) 7 августа 2018 г.

Ну это свои... А вот задеть крылом воздушное пространство, если борт российский - надо орать о недопустимом поведении и нарушении безопасности эстонии... — Владиимир Линников (@HEMAH30) 8 августа 2018 г.

Эстонские вооруженные силы не исключили, что ракета могла упасть на российские территории. Командующий воздушным десантом Эстонии полковник Рийво Вальге отметил, что радиус полета ракеты — 100 километров. Если ракета полетела на восток, тогда снаряд упал по ту сторону Чудского озера в Псковской области.

Чисто гипотетически, если эта ракетка упала где-то на территории Псковской области? Что-бы сделала Россия? А) Выразила неудовольствие; Б) Послала ноту протеста; В) осуществила алаверды? — Наталья Филатова (@antonova_z) 8 августа 2018 г.

А вдруг она не упала..))),а еще летит и прямо к вам..))) — Tao (@alscorp1) 8 августа 2018 г.

Упала, говорят, в 40 км к северу от Тарту? Уж, не на аэродроме ли в Тарту теперь НАТО? С 79 по 81 после МАИ служил на этом аэродроме. Немного не по себе, ведь там прошли одни из лучших лет жизни. А теперь там враги... — Юрий ГорбАч (@YurijGorbach) 8 августа 2018 г.

Ошибаетесь. Аэродрома в Тарту, где в советское время стояли "стратеги", больше не существует. Одно время там был авторынок, сейчас пустота. И остатки бетонных плит. — Aleksandr Kravets (@AleksandrKrave5) 8 августа 2018 г.

Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят. И следить не за российскими ВВС, а «защищающими» Эстонию самолетами НАТО. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 августа 2018 г.