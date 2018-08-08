Путин призвал вывести космическую промышленность РФ на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести ракетно-космическую отрасль на более высокий уровень качества. Об этом онсообщил во время совещания по развитию этой сферы.

Российский глава заявил, что цена продуктов ракетно-космической отрасли должна стать максимально конкурентоспособной, поскольку это является важным условием для увеличения коммерческого потенциала отрасли и работы на мировом рынке.

Лидер РФ также отметил, что планирует заслушать доклады Роскосмоса и правительства страны по развитию ракетной отрасли, в том числе, по вопросам создания носителя сверхтяжелого класса и строительству космодрома Восточный. Президент уверен, что Россия имеет возможности для осуществления этих проектов.