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Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

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16:21   8 Августа 2018
Россия

Путин призвал вывести космическую промышленность РФ на новый уровень

Путин призвал вывести космическую промышленность РФ на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести ракетно-космическую отрасль на более высокий уровень качества. Об этом онсообщил во время совещания по развитию этой сферы.

Российский глава заявил, что цена продуктов ракетно-космической отрасли должна стать максимально конкурентоспособной, поскольку это является важным условием для увеличения коммерческого потенциала отрасли и работы на мировом рынке.

Лидер РФ также отметил, что планирует заслушать доклады Роскосмоса и правительства страны по развитию ракетной отрасли, в том числе, по вопросам создания носителя сверхтяжелого класса и строительству космодрома Восточный. Президент уверен, что Россия имеет возможности для осуществления этих проектов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #экономика #космос
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