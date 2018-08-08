СМИ: Аккаунт экс-адвоката Ходорковского вряд ли взламывали

Бывший адвокат Михаила Ходорковского Елена Липцер ранее в Facebook написала, что журналисты в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли из-за бизнесмена. Однако чуть позже пост пропал.

Девушка написала, что три журналиста, которых убили в Африке, - не единственные жертвы отношения Ходорковского. В его команде ранее умер еще один человек. Бывшая адвокат предпринимателя Наталья Терехова сгорала от рака, но тот отказался помочь ей вылечиться. Пожалел денег на ее лечение в США. Более того, после ее смерти Ходорковский «пожалел денег даже на похороны».

СМИ тут же подхватили эту новость. Публикацию Липцер начали цитировать газеты, и вскоре пост исчез. Его удалили. Спустя час экс-адвокат заявила, что ее взломали, а доступ к странице заблокировали. Якобы она все это время не могла зайти в свой аккаунт и пост не писала.

Тем не менее эксперты убеждены, что Липцер не до конца честна. Председатель НП «Союз защитников информации» Александр Бражников в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что восстановить доступ к взломанной странице в Facebook можно за несколько минут. Сейчас все аккаунты привязываются к номеру телефона или адресу электронной почты. И если тебя взломали, ты можешь в тот же момент сбросить старый пароль и попросить систему выслать тебе новый на электронную почту или телефон.

И наоборот, если твою страницу в соцсети заблокировали, как уверяет адвокат, то доступ к ней ты можешь получить только на следующий день, пишет администрация Telegram-канала «ЧС/ Честно Сказать/ Фактчекинг». Но в этом случае все публикации остаются без изменений. Администрация Facebook не станет ничего удалять со страницы. Эти правила можно прочитать в «Сообществе помощи» Facebook.

В то же время девушка уверяет, что не могла зайти на страницу несколько часов. И ей тут же вторит Дмитрий Гудков, которого с Ходорковским связывают прямые рабочие отношения. Что делает историю со взломом еще менее правдоподобной. Создается впечатление, что Липцер на эмоциях написала гневный пост. Однако вскоре, либо передумав, либо под влиянием другого фактора, собственноручно удалила публикацию.