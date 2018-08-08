Мы в соц.сетях:
У Полтавченко остался год, чтобы оправдать доверие петербуржцев

У Полтавченко остался год, чтобы оправдать доверие петербуржцев

 Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС
Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

 Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе
Китай зеркально ответит на санкции США

Китай зеркально ответит на санкции США

 Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США

Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США
У Полтавченко остался год, чтобы оправдать доверие петербуржцев

У Полтавченко остался год, чтобы оправдать доверие петербуржцев

 Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС
Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

 Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе
Китай зеркально ответит на санкции США

Китай зеркально ответит на санкции США

 Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США

Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США
15:50   8 Августа 2018
Весь мир

Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США

Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США

Такое решение  «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) принял в связи с ограничениями по предоставлению статуса беженцев. Об этом пишет агентство Associated Press.

Представители организации подали иск сразу же после того, как глава минюста Джефф Сешнс заявил, что Соединенные Штаты больше не собираются предоставлять статус беженцев иммигрантам, которые стали жертвам преступных банд или бытового насилия. Он считает, что в каждой стране есть подобные проблемы, и это не дает основания для предоставления статуса беженца.

В ACLU заявили, что подобная политика нарушает основные права человека.

Ранее министр юстиции говорил, что Штаты должны пускать только тех мигрантов, которые могут пригодиться в стране. Для этого следует реформировать американскую иммиграционную систему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #минюст #беженцы #иммигранты #джефф сешнс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...