Защитники прав беженцев подали в суд на администрацию президента США

Такое решение «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) принял в связи с ограничениями по предоставлению статуса беженцев. Об этом пишет агентство Associated Press.

Представители организации подали иск сразу же после того, как глава минюста Джефф Сешнс заявил, что Соединенные Штаты больше не собираются предоставлять статус беженцев иммигрантам, которые стали жертвам преступных банд или бытового насилия. Он считает, что в каждой стране есть подобные проблемы, и это не дает основания для предоставления статуса беженца.

В ACLU заявили, что подобная политика нарушает основные права человека.

Ранее министр юстиции говорил, что Штаты должны пускать только тех мигрантов, которые могут пригодиться в стране. Для этого следует реформировать американскую иммиграционную систему.