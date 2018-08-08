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15:43   8 Августа 2018
Россия

Собянин включит в избирательную программу предложения экологов

Собянин включит в избирательную программу предложения экологов

Об этом сообщают РИА Новости.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, баллотирующийся на новый срок, заявлял, что сформирует план избирательной кампании в августе. Туда войдут предложения экспертов из разных областей. В том числе, глава города планирует включить туда советы от экологов, поскольку данная область сейчас крайне важна как в самой столице, так и в Подмосковье.

Собянин не отрицает, что у Москвы есть проблемы в коммунальном секторе, в обращении с отходами, атмосферой и энергопотреблением.

Мэр сообщил, что в столице при пиковых нагрузках не хватает газа, поэтому ТЭЦ приходилось топить мазутом. Из-за этого над Москвой на несколько недель нависал смог.

Политик считает, что нужно модернизировать Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, на запах от которых жаловались около двух миллионов москвичей.

Важен вопрос с посадкой новых деревьев. Сейчас в столице на одно вырубленное приходится два-три новых.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #собянин #политика #экология москвы
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