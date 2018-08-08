У Полтавченко остался год, чтобы оправдать доверие петербуржцев

Главный оппонент действующего губернатора на выборах-2014 пока не комментирует его выдвижение, но остановку в развитии Петербурга видно даже из Москвы.

Глава Петербурга Георгий Полтавченко попытается сохранить за собой губернаторское кресло. В минувший вторник источники РБК в Смольном и Кремле утверждали, что Полтавченко определился со своим участием в выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

«Мы идем на выборы и пора готовиться к ним», - заметил собеседник издания из Смольного, добавив, что «мы» — это сам Полтавченко и его команда.

Примечательно, что «мы» приняли решение об участии, когда официально губернатор находился в отпуске (отпуск у Полтавченко до 8 августа) и больше чем за год до даты голосования. В 2014-ом, когда петербургский губернатор впервые шел на выборы, все было иначе. Встреча в Кремле, по итогам которой градоначальник решил стать из назначенного выбранным, состоялась в июне, почти последний срок, чтобы успеть к сентябрьским выборам.

Те выборы Полтавченко выиграл уверенно, набрав почти 80% голосов при явке меньше 40%. Второй к финишу губернаторской гонки пришла кандидат от КПРФ Ирина Иванова с девятью процентами голосов. Представитель «Справедливой России» Оксана Дмитриева, желавшая побороться за пост, в списки не попала. Популярного в Петербурге политика, которой на выборах 2014 года пророчили если победу, то второе место во втором туре, остановил муниципальный фильтр.

В комментарии «Политике Сегодня» Дмитриева не взялась судить, согласовал ли на этот раз Полтавченко свое выдвижение с Кремлем.

«Поскольку я действующий политик, то гадать это не мое дело», - сказала она и добавила, что комментировать выдвижение действующего губернатора будет готова, когда Смольный официально подтвердит информацию и представит программу.

Четыре года назад Полтавченко услышал в Кремле слова поддержки.

«Хорошо, я не против. Договорились», - ответил тогда президент.

«Спасибо большое за доверие. Я его оправдаю», - заверил Полтавченко.

«Главное, чтобы Вы оправдали доверие петербуржцев», - заметил Владимир Путин.

Заслужить доверие у Полтавченко пока не получилось у жителей хрущевок, которые десять лет ждут переселения в новые дома по программе реновации. Будущее программы может определиться в конце лета. На 28 августа назначена встреча представителей компании «Реновация СПБ» и чиновников из Комитета имущественных отношений города. В интервью «Петербургскому дневнику» исполнительный директор компании застройщика Андрей Репин сообщил, что стороны обсудят варианты мирового соглашения.

С начала года «Реновация СПБ» пытается продлить договор с городом, чтобы продолжить реконструкцию 22-х петербургских кварталов. Смольный настроен скептически, так как застройщик ранее срывал сроки. Компания объясняет, что договор нарушила по вине чиновников. В итоге дело решается в суде.

Депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов печально констатирует, что за десять лет Петербург почти не преуспел в обновлении.

«Ситуация с реновацией у нас просто позорная. – сетует Милонов в комментарии «Политике Сегодня». - Президент говорил, что реновация это реальная возможность улучшить жилищные условия многих людей без большого вмешательства бюджетных денег. Почему-то силами некоторых лоббистов реновация в Петербурге практически не идет, потому что кому-то кажется, что высокие цены на жилье, и застройка картофельных полей под жилые массивы это более выгодно, чем реновация хрущевок. Я в очередной раз обратился к Виталию Мутко, который курирует стройку, с предложением активизировать процесс реновации в Петербурге, поскольку, видимо, здесь без федеральной помощи не обойтись. Помощи не финансовой, а политической и организационной».

Парламентарий убежден в необходимости серьезной ревизии петербургской законодательной базы, чтобы устранить все препоны на пути к обновлению. У городских законотворцев с правительством города пока больше разногласий, чем точек соприкосновения. В кулуарах не первый год судачат о конфликте между главой петербургского ЗакСа Вячеславом Макаровым и губернатором Георгием Полтавченко.

Не далее, как неделей ранее «эхо войны» гремело на всю страну. Смольный и Мариинский разыгрывали партию, где на кону стояла должность руководителя городской избирательной комиссии. Впрочем, для многих горожан закулисная борьба заботит не столь остро, как видимые результаты развития Петербурга. Таксисты все чаще вспоминают добрым словом Валентину Матвиенко, которую в родном городе много критиковали незадолго до переезда в Москву. Виталий Милонов списывать стагнацию на просчеты аппарата правительства не склонен. С Георгием Полтавченко чувствует «духовную связь».

«Разные есть стили управления городом. Более и менее энергичные, но здесь мы, к сожалению, пропорционально больше слышим информации о каких-то политических выпадах отдельных структур и о каких-то непонятных решениях, которые переводят землю инвестора в зеленые насаждения, а потом по суду приходится восстанавливать законное право собственности», - говорит он.

В ходе «Прямой линии» летом прошлого года президент Путин заявил, что программу реновации пятиэтажек могут распространить на передовые регионы, которые досрочно завершили программу расселения аварийного жилья. Согласно опросу ВЦИОМ, более 70% граждан уверены, что регионы нуждаются в обновлении больше, чем Москва, где реновация идет уверенным темпом.