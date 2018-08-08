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15:37   8 Августа 2018
Россия

Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля

Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля

Согласно данным Московской биржи, доллар впервые почти за два месяца перевалил за отметку в 64 рубля. Евро тоже подорожал — впервые с 25 июля он превысил 74 рубля.

Таким образом, на 12.29 мск цена доллара составила 64,01 рубля, а евро — 74,24 рубля. Официальный курс валют, который установил на 9 августа Банк России: доллар  — 63,6 рубля, а евро — 73,82 рубля.

Специалисты уверены, что рубль дешевеет в связи с новостями о новых антироссийских санкциях со стороны США. Напомним, группа американских сенаторов на прошлой неделе внесла в конгресс соответствующий проект закона. По информации «Коммерсанта», в документе говорится о запрете на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель.

Также эксперты считают, что на курс рубля могли повлиять цены на нефть. Их рост приостановился.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #евро #доллар #рубль #курс валют #мосбиржа
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