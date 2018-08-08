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15:34   8 Августа 2018
Россия

Следователи нашли на юго-западе Москвы чемодан с человеческим телом

Следователи нашли на юго-западе Москвы чемодан с человеческим телом

Чемодан, в котором находилось человеческое тело, нашли в Воронцовском парке, уточнила старший помощник главы столичного управления СК России Юлия Иванова.

Она подчеркнула, что пока ни пол, ни личность погибшего установить не удалось. Более того, его пока только извлекают из чемодана. На месте, где нашли чемодан, тем временем работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

Других подробностей происшествия пока нет.

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Автор: Юлия Халус
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