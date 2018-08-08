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Центробанк объявил о росте вложений в гособлигации России из-за встречи Путина и Трампа

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4
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16:05   8 Августа 2018
Россия

Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Лидер Росийской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС.

На совещании у президента РФ Рогозин отметил, что с начала этого года все продаваемые в стране автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. Она помогает отследить положение машины и в случае экстренной необходимости направить к ней помощь.

«Это сотни спасенных жизней»,  — подчеркну глава Роскосмоса.

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Автор: Олег Королев
#путин #рф #рогозин #глонасс
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