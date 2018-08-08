Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Лидер Росийской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС.

На совещании у президента РФ Рогозин отметил, что с начала этого года все продаваемые в стране автомобили оснащаются системой ЭРА-ГЛОНАСС. Она помогает отследить положение машины и в случае экстренной необходимости направить к ней помощь.