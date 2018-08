ООН призвала Мьянму устранить кризис в штате Ракхайн

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Программа развития ООН призвали власти Мьянмы создать условия, которые поспособствуют добровольному, безопасному и устойчивому возвращению беженцев.

Оба агентства подчеркнули, что власти страны сформировали трехстороннюю рабочую группу и предоставили доступ руководству УВКБ и ПРООН в штат Ракхайн. По версии ООН, Мьянме необходимо предоставить доступ в штат Ракхайн, обеспечить свободы передвижения для всех сообществ и устранить основные причины кризиса.

В штате Ракхайн живут мусульмане-рохинджа. В августе 2017 года члены группировки АРСА, защищающие интересы мусульман-рохинджа, напали на полицейских. В ответ власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию, потому что правительство страны считает рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Погибли 400 человек.

The Myanmar government’s willingness to take the lead in creating conditions conducive for the voluntary, safe, dignified, and sustainable return of #Rohingya refugees is criticalhttps://t.co/3SM2qgWOeV