ООН призвала Мьянму устранить кризис в штате Ракхайн

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Программа развития ООН призвали власти Мьянмы создать условия, которые поспособствуют добровольному, безопасному и устойчивому возвращению беженцев.

Оба агентства подчеркнули, что власти страны сформировали трехстороннюю рабочую группу и предоставили доступ руководству УВКБ и ПРООН в штат Ракхайн. По версии ООН, Мьянме необходимо предоставить доступ в штат Ракхайн, обеспечить свободы передвижения для всех сообществ и устранить основные причины кризиса.

В штате Ракхайн живут мусульмане-рохинджа. В августе 2017 года члены группировки АРСА, защищающие интересы мусульман-рохинджа, напали на полицейских. В ответ власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию, потому что правительство страны считает рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Погибли 400 человек.