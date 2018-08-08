Госдума призвала ЕС не поддерживать антироссийские санкции

Государственная Дума рассчитывает, что ЕС не станет поддерживать разработанный в США законопроект об усилении санкций против РФ, поскольку оснований для этого нет. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала документ о новых антироссийских санкциях, который подготовил республиканец Линдси Грэм и три его коллеги. Издание сообщает, что члены Конгресса требуют от американского лидера Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты банков РФ, запретить операции резидентам Америки с новым российским госдолгом, а также требует признать Россию «государством-спонсором терроризма».

Слуцкий в беседе с журналистами заявил, что США — единственная в мире страна, которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в дела других государств. Депутат охарактеризовал такие действия как дикие и деконструктивные. Россия рассчитывает, что Евросоюз не поддержит антироссийские санкции, как и в случае с отказом от возобновления санкций против Ирана. По его словам Слуцкого, сейчас против России ведется новая холодная война, причем более жестоко и беспринципно, чем во времена СССР. Глава думского комитета подчеркнул, что ради установления своей политической власти, США готова искажать образ России, арестовывать невинных людей и намеренно вступать в конфликты с лидерами тех государств, которые не хотят однополярного мироустройства.

Обсуждая пункт о требовании признать Россию «подсобником терроризма», Слуцкий напомнил, что именно благодаря действиям США на Ближнем Востоке фактически появились экстремистские группировки «Аль-Каида*», «ИГ*» и «Джебхат ан-Нусра*».

*Запрещенные на территории РФ террористические организации