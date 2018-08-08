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Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Порошенко сообщил о старте сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

 Украина начала собирать первый экспериментальный корпус БТР-4

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16:25   8 Августа 2018
Россия

Родственники жертв крушения Ми-8 получат компенсацию до восьми миллионов рублей

Родственники жертв крушения Ми-8 получат компенсацию до восьми миллионов рублей

Пресс-служба Красноярского края 8 августа сообщила о размере возможной компенсации родственникам погибших в результате крушения вертолета Ми-8.

Сумма компенсации складывается из страховых выплат, возмещения от перевозчика, властей региона, а так же компенсация от компании, с которой был заключен трудовой договор у погибших. Именно от правительства Красноярского края, согласно положению, родные покойных получат около миллиона рублей из резервных фондов.

Пресс-служба также опровергла информацию о том, что все тела уже доставлены в Красноярск. Как оказалось, на данный момент предполагается, что опознано только три тела, в то время как еще два не были доставлены на экспертизу в краевой центр.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 4 августа в 09:43 по местному времени (05:43 по московскому). Вертолет Ми-8 компании UTair, который летел из Ванкора в Пурпе, рухнул на 11 минуте полета. Крушение произошло из-за столкновения подвеса грузового вертолета с лопастями пассажирского Ми-8. В результате катастрофы люди, находившееся на грузовом вертолете не пострадали, но все пассажиры Ми-8 погибли.

На месте крушения были найдены «черные ящики». Их расшифровкой занимается Межгосударственный авиационый комитет в Москве. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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Автор: Анна Манц
#чп #ми-8 #красноярский край #крушение ми-8
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