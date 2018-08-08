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15:24   8 Августа 2018
Весь мир

СМИ: США поставили Британии бракованные детали для подлодок

СМИ: США поставили Британии бракованные детали для подлодок

Газета Times пишет, что модернизация британского атомного подводного флота может быть отложена в связи с обнаружением сварочного дефекта в пусковых трубах для баллистических ракет. Их Великобритании поставили Штаты.

В 2030-х годах на замену подлодкам Dreadnought должны прийти четыре субмарины Vanguard. Их созданием занимается британская компания BAE Systems. Все компоненты и технологии экспортируют из США.

СМИ: США поставили Британии бракованные детали для подлодок

Дефектные пусковые установки разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования ВМС США Билл Коуч подтвердил наличие брака. Он утверждает, что ни одна из поставленных пусковых труб не была установлена в строящиеся подлодки.

В компании объявили, что по факту произошедшего проходит проверка. Пока неизвестно, задержут ли строительство субмарин или может ли это привести к увеличению расходов. Британское Минобороны сообщило, что изменений в графике и бюджете на данный момент не предполагается.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #сша #подлодки #вмф великобритании
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