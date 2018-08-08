«Житейское дело»: Степаненко прокомментировала развод с Петросяном

Артистка Елена Степаненко в интервью программе «Вести» заявила, что ее развод с юмористом Евгением Петросяном является «житейским делом».

«Как суд скажет, так и будет», — по-философски отреагировала артистка на вопрос о бракоразводном процессе.

Ранее суд арестовал имущество юмористов в рамках бракоразводного процесса, это обычная практика в таких случаях.

Как сообщал адвокат Сергей Жорин, Петросян готов был отдать экс-супруге квартиру, но она отказалась.