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15:16   8 Августа 2018
Россия

«Житейское дело»: Степаненко прокомментировала развод с Петросяном

«Житейское дело»: Степаненко прокомментировала развод с Петросяном

Артистка Елена Степаненко в интервью программе «Вести» заявила, что ее развод с юмористом Евгением Петросяном является «житейским делом».

 

«Как суд скажет, так и будет», — по-философски отреагировала артистка на вопрос о бракоразводном процессе. 

Ранее суд арестовал имущество юмористов в рамках бракоразводного процесса, это обычная практика в таких случаях. 

Как сообщал адвокат Сергей Жорин, Петросян готов был отдать экс-супруге квартиру, но она отказалась.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #петросян #степаненко
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