Новые санкции США против РФ негативно повлияют на диалог стран — Косачев

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, если Вашингтон примет «деструктивный» законопроект о новых антироссийских санкциях, тогда диалог РФ и США прекратится.

По его словам, авторы законопроекта одержимы идеей — нанести максимальный ущерб не только РФ, но и россиянам, которые отказываются подчиняться «американским сценариям мироустройства», передает РИА Новости.

«Законопроект деструктивный по замыслу», — резюмировал Косачев.

Республиканец Линдси Грэм подготовил законопроект о новых антироссийских санкциях. Значительная часть положений документа касается не столько РФ, сколько американского лидера Дональда Трампа.

Газета «Коммерсант» сообщила, что республиканцы потребовали от Трампа свести в единую систему все санкции против РФ, заблокировать долларовые расчеты российских банков, искать в мире активы российского лидера Путина.