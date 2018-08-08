Новые санкции США против РФ негативно повлияют на диалог стран — Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, если Вашингтон примет «деструктивный» законопроект о новых антироссийских санкциях, тогда диалог РФ и США прекратится.
По его словам, авторы законопроекта одержимы идеей — нанести максимальный ущерб не только РФ, но и россиянам, которые отказываются подчиняться «американским сценариям мироустройства», передает РИА Новости.
«Законопроект деструктивный по замыслу», — резюмировал Косачев.
Республиканец Линдси Грэм подготовил законопроект о новых антироссийских санкциях. Значительная часть положений документа касается не столько РФ, сколько американского лидера Дональда Трампа.
Газета «Коммерсант» сообщила, что республиканцы потребовали от Трампа свести в единую систему все санкции против РФ, заблокировать долларовые расчеты российских банков, искать в мире активы российского лидера Путина.