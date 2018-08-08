Избитый в московском баре Сами Насери заявил, что не пил алкоголь в день драки

Французский актер объяснил, что принимал лекарства, поэтому спиртное не употреблял.

Ранее РИА Новости со ссылкой на столичную полицию сообщило, что звезду фильма «Такси» Сами Насери избили в одном из караоке-баров города. Тот вместе с братом отдыхал в баре «Войс». Там у них возник конфликт с неизвестными, в результате которого началась потасовка, и Насери получил удар в лицо. Позже в справочной НИИ имени Склифосовского подтвердили, что актер обращался за медицинской помощью.

Владелица караоке-бара объяснила драку тем, что француз, очевидно, не знал, что петь надо в порядке очереди. Это могло не понравится другой компании. Она также заявила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако Насери отрицает слова хозяйки заведения. Он подчеркнул, что спиртного в тот день не пил: принимал лекарства. Более того, он отлично знаком с российской культурой караоке. Наоборот, очередь не соблюдала другая компания. Видимо, администрации заплатили деньги, чтобы не прерывать пение.

В какой-то момент актер захотел покинуть бар. Он вышел на улицу, но мужчина из другой компании потянул его за рукав. Завязался конфликт, который и спровоцировал драку.