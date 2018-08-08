Губернатор Окинавы скончался на 69-м году жизни

Сегодня, 8 августа, по заявлению японских СМИ, скончался губернатор Окинавы, бывший мэр города Наха Такэси Онага.

В 2017 году у политика обнаружили рак поджелудочной железы, в апреле 2018 года была проведена сложная операция. Причины смерти на данный момент неизвестны.

Политик был известен своей непоколебимой позицией по поводу переноса авиационной базы корпуса морской пехоты Соединенных Штатов за пределы префектуры. В октябре 2015 года бывший мэр не позволил военной базе мелиорировать территорию, что было необходимо для дальнейшей работы корпуса.

Переговоры между Америкой и Японией по поводу будущего города Футэмма начались еще в 2006 году. Онага за время своего губернаторства выступал за освобождение острова от военной базы, чем тормозил процесс принятия решения.