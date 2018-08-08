Велопрокат в Москве за три месяца побил рекорд прошлого сезона

Жители и гости столицы за три месяца совершили 2,5 миллиона поездок на арендованных велосипедах. Это побило рекорд прошлого года, когда велосипеды брали на прокат 2,4 миллиона раз.

Арендовать велосипед в Москве можно было с 26 апреля. Всего в столице работает 430 станций проката, которые предоставляют четыре тысячи городских велосипедов.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, из-за того, что пунктов проката стало больше, москвичи и гости города стали охотнее брать «железных коней» в аренду. Большинство из них расположены рядом со станциями метро и вблизи Московского центрального кольца (МЦК). Арендовать велосипед можно в парках и в спальных районах города.

Городской велопрокат открыл свои двери еще в 2013 году. Тогда действовало всего 79 точек аренды, которые находились на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. На официальном сайте мэрии говорится, что ежегодно в Москве появляется 50 новых станций, в распоряжении которых 500 велосипедов.