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14:47   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что 21-22 августа состоятся двухдневные переговоры в Минске. Тема заложников и политзаключенных — ключевая.

По ее словам, фамилии украинцев, за которых борется Киев, звучали во время телефонных разговоров президентов Порошенко и Путина. Списки передавали спецпредставителю государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру.

Ирина Геращенко считает, что минской гуманитарной группе необходимо работать «более эффективно». Украина готова к компромиссам. Вице-спикер Верховной рады добавила, что Россия и отдельные районы Донецкой и Луганской областей заняли «деструктивную позицию — всех установленных на всех установленных».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #донбасс #украина #верховная рада #общество
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