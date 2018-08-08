Украина готовится к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что 21-22 августа состоятся двухдневные переговоры в Минске. Тема заложников и политзаключенных — ключевая.

По ее словам, фамилии украинцев, за которых борется Киев, звучали во время телефонных разговоров президентов Порошенко и Путина. Списки передавали спецпредставителю государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру.

Ирина Геращенко считает, что минской гуманитарной группе необходимо работать «более эффективно». Украина готова к компромиссам. Вице-спикер Верховной рады добавила, что Россия и отдельные районы Донецкой и Луганской областей заняли «деструктивную позицию — всех установленных на всех установленных».