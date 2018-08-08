Главу Биробиджана могут уволить

Правоохранительные органы региона установили, что мэр города Евгений Коростелев нарушил закон об участии в управлении некоммерческой компанией, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

Коростелев вступил в должность в 2015 году. Мэр является главой и одним из соучредителей организации, которая занимается техобслуживанием и ремонтом мотоциклов. Данный факт может стать причиной увольнения политика.

Закон, в нарушении которого подозревают мэра, запрещает главе руководить некоммерческой организацией. Коростелев, после назначения мэром, должен был покинуть пост директора организации.