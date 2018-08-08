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14:48   8 Августа 2018
Россия

Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки

Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась с призывом о проведении реформы системы органов опеки и попечительства.

Кроме того, необходимо унифицировать подходы к передаче детей в приемные семьи, учитывая мнения экспертов, считает Кузнецова. В интервью телеканалу «Россия-24» она заявила, что следует полностью пересмотреть функционал и обязанности сотрудников органов, снабдив его профессиональными кадрами. Кроме этого, правильному решению будущей приемной семьи  должны содействовать специалисты и психологи, которые смогли бы составить методики, помогающие решить, готовы вы родители взять в семью этого ребенка и как это правильно сделать. Кузнецова отметила, что нужно установить качественный мониторинг семей с приемными детьми

Ранее в Республике Татарстан арестовали опекуна, который до смерти избил ногами девятилетнюю девочку. По следственной информации, 39-летний Роман Григорьев нанес ребенку черепно-мозговую травму, из-за которой девочка скончалась. Сейчас устанавливаются обстоятельства получения ребенком ожогов. После телесных повреждений опекуны не обратились за медпомощью, пытаясь лечить девочку самостоятельно.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #общество #кузнецова #органы опеки
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