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14:41   8 Августа 2018
Россия

Шойгу: Лещинского запомнят как настоящего патриота

Шойгу: Лещинского запомнят как настоящего патриота

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду выразил соболезнования касательно смерти известного советского и российского тележурналиста Михаила Лещинского.

Телеграмму генерала опубликовали в Минобороны РФ.

Шойгу подчеркнул, что имя Лещинского как выдающегося военного корреспондента и легенды отечественной военной журналистики навсегда останется в сердцах его почитателей. Зрители программы «Служу Советскому Союзу» никогда не забудут проникновенные и правдивые репортажи о том, как советские офицеры и солдаты выполняли свой долг в Афганистане, а также политические заметки о происходящем в мире и в стране.

Михаила Борисовича запомнят настоящим патриотом, энергичным, отзывчивым и целеустремленным человеком, подытожил министр.

Политический обозреватель Гостелерадио СССР, автор репортажей о войне в Афганистане Михаил Лещинский скончался в ночь на 8 августа в возрасте 74 лет.

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Автор: Юлия Халус
#россия #шойгу #общество #лещинский
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