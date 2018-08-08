Берлин надеется, что Вашингтон учтет интересы ЕС при применении санкций

В Берлине ожидают от американской стороны, что она не забудет о европейских интересах при применении санкций в отношении Ирана.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Напомним, с понедельника Соединенные Штаты восстановили масштабные санкционные меры в отношении Ирана, которые были ранее приостанавливались из-за достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.