МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе
Ситуационно-кризисный центр МИД России предостерег о том, что 11 августа в столице Туниса пройдут политические протесты.
Акции запланированы на 9.00 по местному времени. Место сбора митингующих — площадь Баб Саадун. Представители внешнеполитического ведомства России в связи с этим настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.
Ранее МИД предупреждал о забастовке 7–9 августа сотрудников международного аэропорта «Энфида-Хаммамет», из-за которой возможны задержки и отмены рейсов.
#Тунис – 11 августа – с 09:00 планируются политические протесты на площади Баб Саадун в г.Тунис; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/aRcduN0g5a— МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) August 8, 2018