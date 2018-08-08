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 Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС

Путин поддержал идею об обязательном оснащении авиалайнеров ГЛОНАСС
Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

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14:30   8 Августа 2018
Весь мир

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

Ситуационно-кризисный центр МИД России предостерег о том, что 11 августа в столице Туниса пройдут политические протесты.

Акции запланированы на 9.00 по местному времени. Место сбора митингующих — площадь Баб Саадун. Представители внешнеполитического ведомства России в связи с этим настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

Ранее МИД предупреждал о забастовке 7–9 августа сотрудников международного аэропорта «Энфида-Хаммамет», из-за которой возможны задержки и отмены рейсов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #общество #тунис #акции протеста
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