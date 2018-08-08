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14:23   8 Августа 2018
Общество

Осудили первого из вербовщиков, задержанных после теракта в метро Петербурга

Осудили первого из вербовщиков, задержанных после теракта в метро Петербурга

Феруз Инаков не признал вину и получил шесть колонии общего режима. Суд Санкт-Петербурга посчитал доказанным, что Инаков вербовал террористов.

По информации суда, Инаков вовлекал людей, преимущественно выходцев из республик Средней Азии, в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России). Феруз Инаков стал первым осужденным из группы вербовщиков, которых задержали после теракта в петербургском метро. Всего задержали девять человек.

3 апреля 2017 года взрыв прогремел в вагоне, когда состав отъехал от станции «Сенная площадь» до «Технологического института». Погибли 16 человек. По версии следствия, подорвался террорист-смертник. Фигурантов дела о вербовке задержали после трагедии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #санкт-петербург #теракт #общество #вербовка
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