Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

Председатель парламента Новороссии Олег Царев дал интервью, в котором предположил, почему СМИ так часто пишет о его смерти.

Царев рассказал изданию «Федеральное Агентство Новостей», что дело в ненависти к нему, так как он долгое время занимал главенствующий пост против власти Украины. Для большинства своих недругов политик все еще является «символом сопротивления». По мнению председателя, украинцы находятся в сложной ситуации в связи с падением размера заработной платы и отсутствием работы. Таким образом, считает бывший депутат, правительство пытается предложить зрелища народу.

Раннее мы уже писали об очередном вбросе СМИ о смерти Царева. Над этой новостью политический деятель посмеялся и попросил ссылку на пост об очередном убийстве.