«Победа» с октября возьмет 25 евро за регистрацию в иностранных аэропортах

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании. Дополнительный сбор вводится с 28 октября 2018 года.

Авиаперевозчик идет на такую меру вынуждено. Это делается для того, чтобы сохранить прежний уровень цен на билеты из-за резкого подорожания топлива. «Победа» с начала прошлого года потратила на бензин на 10% выше нормы.

Онлайн-регистрация осталась бесплатной. В российских аэропортах регистрация на самолет включена в стоимость билета.

В компании отметили, что нововведение не коснется рациональных клиентов. То есть, чтобы пассажиру не платить 25 евро в иностранном аэропорту, необходимо зарегистрироваться онлайн.

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков пояснил, что такая практика распространена среди «ведущих лоукостеров». Процесс стимулирует клиентов пройти регистрацию самостоятельно и уменьшить траты авиакомпании.