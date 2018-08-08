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14:20   8 Августа 2018
Россия

Губернатор Подмосковья сыграл в хоккей с юными спортсменами из Воскресенска

Губернатор Подмосковья сыграл в хоккей с юными спортсменами из Воскресенска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ледовый дворец «Подмосковье» в Воскресенском районе, где сыграл в хоккей с воспитанниками детской спортшколы.

Телеканал «360» сообщил, что в среду глава Подмосковья находится в Воскресенске с рабочим визитом. Тем не менее он нашел время присоединиться к юным атлетам на льду. Тренировку хоккеистов также посетил чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин. Гости облачились в игровые свитера местной команды «Химик»: Воробьеву достался 19 номер, а Малкину - 71 (под этим же номером он играет в команде НХЛ «Питтсбург Пингвинз»).

Воробьев рассказал, что приехал во дворец «Подмосковье», чтобы поддержать школу. Он указал, что хоккей, а также фигурное катание набирают популярность в области. Чтобы эти виды спорта развивались, в регионе за последнее время построили 31 ледовый дворец.

Кроме того, на лед в среду вышли глава подмосковной Федерации хоккея с шайбой Валерий Каменский и главный тренер ХК «Химик» Вячеслав Козлов. Они также становились обладателями Кубка Стэнли в разные годы.

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Автор: Юлия Халус
#россия #спорт #воробьев #подмосковье #общество #хоккей #малкин
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