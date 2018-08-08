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16:55   8 Августа 2018
Россия

Депутат Альшевских: Соцсети сами могут остановить поток уголовных дел за экстремизм

Депутат Альшевских: Соцсети сами могут остановить поток уголовных дел за экстремизм

«ВКонтакте» лидирует среди соцсетей по числу экстремистских материалов, но собственник - Mail.ru - предпочитает снимать с себя ответственность.

На фоне уголовных дел за мемы и призывов удаляться из «Вконтакте» Mail.ru Group, владеющая этой соцсетью, выступила с призывами смягчить законодательство, декриминализировать ряд статей и амнистировать уже осужденных за репосты и лайки. Эксперты в заявлении холдинга Усманова разглядели попытку оправдаться.

С тем, что соцсетям по силам самим остановить поток уголовных дел за экстремизм, согласен и депутат Госдумы Андрей Альшевских.  Он - один из авторов законопроекта, который предлагает обязать соцсети открывать представительства в России и удалять контент, нарушающий законы РФ. За неисполнение предусмотрены серьезные штрафы - от 3 до 5 миллионов рублей для физлиц, от 30 до 50 для юридических. Этой волны уголовных дел за мемы и репосты в таком случае бы не было, утверждает депутат.

«Это бы был первый шаг к тому, чтобы создать правовое поле для работы соцсетей. Я уверен, если соцсеть работает и зарабатывает в России, то представительство ее должно находиться в нашей стране и работать в правовом поле РФ. Facebook довольно жестко контролирует контент, но только в рамках своей политики», — комментирует Альшевских.

В самом деле, если открыть федеральный список экстремистских материалов на сайте Минюста ,то в перечне окажется всего пять ссылок на материалы из Facebook. Немногим больше - шесть ссылок на запрещенные посты в Твиттере. Жесткой цензурой славится и Instagram - материалов из этой социальной сети вообще не встретить на сайте Минюста.

Депутат: Соцсети сами могут остановить поток уголовных дел за экстремизм

«Вконтакте» выглядит белой вороной. Список Минюста пестрит материалами, пропагандирующими идеи превосходства белой расы и джихада, из социальной сети, принадлежащей Mail.ru Group. Удалить их по силам модераторам, не дожидаясь решений судов.

Альшевских предположил, что заявление Mail.ru о декриминализации - это такая игра на опережение: свалить все на несовершенство законов в РФ, сделать крайними пользователей, но не предпринимать усилий самим. 

«Рано или поздно все равно придется работать в рамках действующего законодательства. Можно сыграть на опережение, уйти от ответственности, откреститься, что не наше. В первой редакции закона мы прописали крупные штрафы для физических и юридических лиц. Потому что собственником соцсети может быть и тот и другой. Этим воспользовались наши оппоненты, в том числе те же соцсети, и певернули все с ног на голову, дескать, пользователей начнут штрафовать. Нет. Простых пользователей никто наказывать не собирается», — комментирует депутат. 

Второе чтение законопроекта намечено на осень.

Помочь в точных формулировках будущих законов Госдуме может опыт западных стран. Сейчас Высшая школа экономики по заказу парламента изучает, как регулируется работа мессенджеров в других странах. Также заказано исследование правого регулирования соцсетей за границей.

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Автор: Елена Ляхова
#россия #госдума #экстремизм #общество #вконтакте #андрей альшевских
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