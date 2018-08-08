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Савченко хочет взыскать гривну с украинской Генпрокуратуры

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14:19   8 Августа 2018
Весь мир

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС с 1 января повлияет на цены на бензин, но дестабилизации ожидать не стоит.

Об этом сообщил заявил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена», — подчеркнул чиновник.

Напомним, на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение НДС с 1 января следующего года на 2%.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #бензин #фас #ндс
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