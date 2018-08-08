Министерство транспорта России предлагает увеличить штраф за несоблюдение правил перехода железнодорожных путей в 20 раз — до 1000 рублей. Сейчас штраф составляет всего 100 рублей, что не соответствует «степени общественной опасности».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Новый закон ставит перед собой цель обеспечить безопасность граждан на объектах железнодорожного транспорта и снизить количество травм.

В документе отмечается, что за шесть месяцев 2018 года на железнодорожных путях травмировались 1138 граждан, из них с летальным исходом — 777. Самые частые нарушения — это переход через пути в неположенном месте. ОАО «РЖД» только за текущий год возместило убытки пострадавшим и их родственникам в размере 200 миллионов рублей.