Прилепин и Пегов возмутились задержанием журналиста Грэма Филлипса в Лондоне

У посольства Грузии в Лондоне дипломатическая полиция задержала британского журналиста Грэма Филлипса. Среди его российских коллег это вызвало негативную реакцию.

Писатель Захар Прилепин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Филлипсу надо поставить памятник в России. Он назвал его «удивительным и обаятельным парнем».

Военный корреспондент, автор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов отметил, что перформанс Филлипса не мог понравится британской стороне. Он выразил надежду, что журналиста вскоре освободят.

Журналиста Грэма Филлипса задержали на антироссийской выставке, которую организовало посольство Грузии в Британии. Мероприятие посвящено годовщине событий 2008 года в Южной Осетии. Представитель СМИ скандировал антинатовские лозунги, обвинял грузинскую сторону во лжи и снимал мероприятие, несмотря на запрет.