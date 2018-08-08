Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

На предстоящих выборах президента на Украине лидера «Батькивщины» готовы поддержать 17,7% избирателей, сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Выборы главы государства на Украине пройдут весной следующего года. Нынешний лидер Петр Порошенко пока не говорил, намерен ли он баллотироваться на новый срок.

За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,7% опрошенных. За Юрия Бойко, главу «Оппозиционного блока» — 8,9% респондентов. В первой пятерке кандидатов меньше всего граждане готовы отдать за голоса Порошенко — 8,3%.

Исследователи отмечают, что Тимошенко заняла сильные позиции по всей стране. Более высокие показатели у политика в западной части страны.

В опросе участвовали две тысячи человек.