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13:52   8 Августа 2018
Россия

Потолок дома обрушился на семерых детей в Башкирии из-за урагана

Потолок дома обрушился на семерых детей в Башкирии из-за урагана

По причине сильного урагана в башкирской деревне Осиповка потолок жилого дома обрушился на семерых спящих детей, им повезло отделаться незначительными ранами.

Об этом сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Благовещенского района Башкирии. Как отметили в региональном МЧС, инцидент произошел утром во вторник​​​.

Известно, что часть потолка рухнула на большую кровать, где спали семь маленьких детей, которые приехали к бабушке на летние каникулы. Пожилая женщина самостоятельно со старшим внуком смогла вытащить детей из-под обломков. У детей ссадины и ушибы, госпитализация никому из них не понадобилась.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #происшествия #ураган
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