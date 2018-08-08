Счетная палата предложила модернизировать патентную систему  налогообложения

Патентная система налогообложения, которую используют самозанятые граждане, требует большего упрощения. При этом необходимо повысить пенсионные права граждан, использовавших ее. К такому выводу пришли в Счетной палате РФ.

По итогам мониторинга внедрения в России патентной системы налогообложения, аудиторы решили, что систему необходимо модернизировать. Счетная палата считает, что у граждан должно быть право на приобретение патента без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), со ставкой налога по патенту от 2 до 4% и включение в стоимость патента обязательной страховки. Также ИП должен сам выбирать промежуток выплаты налога — ежемесячно или ежеквартально. Сейчас патент за фиксированную стоимость могут покупать только официальные ИП. Страховые взносы в стоимость не входят.

По результатам анализа, в 2017 году половина предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, находилась в Москве, Московской области, республике Крым и Севастополе. Минфин полностью разделяет идеи СП. Ведомство планирует с 2019 года ввести с помощью специальной системы налог для самозанятых граждан без регистрации ИП.