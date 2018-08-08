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13:48   8 Августа 2018
Россия

Счетная палата предложила модернизировать патентную систему  налогообложения

Счетная палата предложила модернизировать патентную систему  налогообложения

Патентная система налогообложения, которую используют самозанятые граждане, требует большего упрощения. При этом необходимо повысить пенсионные права граждан, использовавших ее. К такому выводу пришли в Счетной палате РФ.

По итогам мониторинга внедрения в России патентной системы налогообложения, аудиторы решили, что систему необходимо модернизировать. Счетная палата считает, что у граждан должно быть право на приобретение патента без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), со ставкой налога по патенту  от 2 до 4% и включение в стоимость патента обязательной страховки. Также ИП должен сам выбирать промежуток выплаты налога — ежемесячно или ежеквартально. Сейчас патент за фиксированную стоимость могут покупать только официальные ИП. Страховые взносы в стоимость не входят.

По результатам анализа, в 2017 году половина предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, находилась в Москве, Московской области, республике Крым и Севастополе. Минфин полностью разделяет идеи СП. Ведомство планирует с 2019 года ввести с помощью специальной системы налог для самозанятых граждан без регистрации ИП.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #налоги #ип
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