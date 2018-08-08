Почти пять тысяч квартир поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы

С начала 2018 года в кадастровом учете недвижимости столицы России появился 21 дом.

Согласно программе реновации, заявленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, на данный момент сданы жилые здания площадью более 400 тысяч квадратных метров. Всего появилось 4 624 квартир, 51% из которых имеют две комнаты, еще 15% трехкомнатные, и оставшиеся 36% - однокомнатные.

Сейчас в программу возобновления жилищного фонда Москвы, которая была подписана президентом Владимиром Путиным 1 июля 2017 года и утверждена мэром 1 августа 2017, включено более пяти тысяч новостроек и предусматривается расселение более миллиона москвичей из 350 тысяч квартир.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отмечает, что срок регистрации по недвижимости программы сокращен до трех рабочих дней.