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13:52   8 Августа 2018
Россия

Почти пять тысяч квартир поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы

Почти пять тысяч квартир поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы

С начала 2018 года в кадастровом учете недвижимости столицы России появился 21 дом.

Согласно программе реновации, заявленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, на данный момент сданы жилые здания площадью более 400 тысяч квадратных метров. Всего появилось 4 624 квартир, 51% из которых имеют две комнаты, еще 15% трехкомнатные, и оставшиеся 36% - однокомнатные.

Сейчас в программу возобновления жилищного фонда Москвы, которая была подписана президентом Владимиром Путиным 1 июля 2017 года и утверждена мэром 1 августа 2017, включено более пяти тысяч новостроек и предусматривается расселение более миллиона москвичей из 350 тысяч квартир.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отмечает, что срок регистрации по недвижимости программы сокращен до трех рабочих дней.

 

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Автор: Анна Манц
#москва #собянин #недвижимость #москвасейчас #программа реновации москвы
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