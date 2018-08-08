Украина запретила ввозить еще две российские книги

Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины двух российских книг. Речь идет об учебнике Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» и о книге «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

Согласно ведомству, в первом издании якобы «фальсифицируются исторические факты», а во втором есть «признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур».

Закон о запрете доступа на рынок страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из России вступил в силу в 2016 году. Власти считают, что благодаря документу на рынке станет гораздо больше отечественных авторов. Для того, чтобы ввезти в страну печатную продукцию, необходимо получить одобрение Госкомтелерадио.