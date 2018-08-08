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 Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги
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13:25   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги

Госкомтелерадио запретил ввоз на территорию Украины двух российских книг. Речь идет об учебнике Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» и о книге «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

Согласно ведомству, в первом издании якобы «фальсифицируются исторические факты», а во втором есть «признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур».

Закон о запрете доступа на рынок страны печатной продукции «антиукраинского содержания» из России вступил в силу в 2016 году. Власти считают, что благодаря документу на рынке станет гораздо больше отечественных авторов. Для того, чтобы ввезти в страну печатную продукцию, необходимо получить одобрение Госкомтелерадио.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #общество #литература #госкомтелерадио
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