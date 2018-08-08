Мы в соц.сетях:
Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

 Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз

Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

 Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги
МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

 Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС
Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

Царев считает, что его «убили» ради зрелищ

 Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз

Минтранс хочет увеличить штрафы за нарушения перехода ж/д путей в 20 раз
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге — опрос

 Украина запретила ввозить еще две российские книги

Украина запретила ввозить еще две российские книги
МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

МИД РФ предупредил российских туристов о политических протестах в Тунисе

 Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС

Повышение НДС отразится на стоимости бензина, предупреждает ФАС
13:28   8 Августа 2018
Россия

Ночные автобусы довезут пассажиров до аэропорта Внуково

Ночные автобусы довезут пассажиров до аэропорта Внуково

Через несколько дней ночной маршрут получит Внуково и автобус свяжет международный аэропорт с метро «Китай-город», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ночные маршруты «Мосгортранса» появились пять лет назад, поэтому у туристов и гостей столицы знакомство с Москвой начинается с поездки по ночному городу. Собянин отметил, что самый популярный ночной маршрут столицы — Н1 из аэропорта Шереметьево к Озерной улице.

В День знаний изменится маршрут Н3 и автобус начнет забирать пассажиров с Комсомольской площади. 12 маршрутов развозят пассажиров из центра столицы до спальных районов у Московской кольцевой автомобильной дороги. При этом восемь из них отправляются от главного наземного хаба у метро «Китай-город».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #собянин #общество #внуково
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...