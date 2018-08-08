Ночные автобусы довезут пассажиров до аэропорта Внуково
Через несколько дней ночной маршрут получит Внуково и автобус свяжет международный аэропорт с метро «Китай-город», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, ночные маршруты «Мосгортранса» появились пять лет назад, поэтому у туристов и гостей столицы знакомство с Москвой начинается с поездки по ночному городу. Собянин отметил, что самый популярный ночной маршрут столицы — Н1 из аэропорта Шереметьево к Озерной улице.
В День знаний изменится маршрут Н3 и автобус начнет забирать пассажиров с Комсомольской площади. 12 маршрутов развозят пассажиров из центра столицы до спальных районов у Московской кольцевой автомобильной дороги. При этом восемь из них отправляются от главного наземного хаба у метро «Китай-город».
Ночные маршруты Мосгортранса появились всего 5 лет назад. Каждую ночь ими пользуются почти пять тысяч человек. Автобусы развозят пассажиров из центра в спальные районы возле #МКАД. Скоро мы запустим новые ночные маршруты. https://t.co/apx07Cxqi4— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 августа 2018 г.