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13:54   8 Августа 2018
Россия

USM перевел «Мегафон» под управление российского холдинга

USM перевел «Мегафон» под управление российского холдинга

Кипрский холдинг USM Holdings Limited , принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, перевел ООО «АФ Телеком Холдинг», владеющее 56,3% оператора «Мегафон», под контроль российского ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», говорится в материалах компании.

ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» появилось в России в апреле текущего года. Основным акционером холдинга является Алишер Усманов (49%), еще 30% принадлежат Владимиру Скочу. Тем временем общество является единственным участников «Аф Телеком Холдинг», которому принадлежат 53,6% «Мегафона».

Ранее в рамках деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию, холдинг подписал документацию о передаче под контроль ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих всеми акциями АО «ХК «Металлоинвест».

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #бизнес #мегафон #усамнов
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