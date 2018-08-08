Производством занимается холдинг «Росэлектроника». Новые персональные компьютеры защитят пользователя от утечки секретных данных, сообщает пресс-служба организации.

Заказ на сборку поступил из Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Специалисты проводят специальные проверки и исследования. В итоге заказчик получит компьютер, отвечающий требованием по сохранению гостайны и обеспечит информационную безопасность.

Продукт перспективен на коммерческом рынке. «НПО «Импульс», куда входит холдинг, обладает большим опытом сборки техники. В «Росэлектронике» считают, что конечная цена компьютера будет на 15–30% ниже цены конкурентов. В потенциальных покупателях — госучреждения, спецведомства и Минобороны России.

Позже организация планирует запустить полный цикл производства компьютеров, в которые установит отечественный процессор «Эльбрус».