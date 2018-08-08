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13:20   8 Августа 2018
Россия

Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков

Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков

Российские военные одержали победу в международном конкурсе разведчиков, организованном в рамках Армейских международных игр 2018 года. Они прошли в Новосибирской области на полигоне «Кольцово».

Конкурс назвался «Отличники войсковой разведки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Состязание включало в себя пять этапов: десантирование, марш-бросок на 15 километров, затем вождение боевой машины пехоты, далее необходимо было продемонстрировать физподготовку на препятствиях «Тропа разведчика». Также в конкурс входила стрельба и преодоление водной преграды вплавь и на БМП-2.

Второе и третье место в играх заняли разведчики из Китая и Узбекистана. Международные армейские игры торжественно закроют в Новосибирске 9 августа. Всего в турнире участвовало 33 страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #новосибирск #армейские игры
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