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12:59   8 Августа 2018
Весь мир

Де Мистура сформирует конституционную комиссию Сирии к концу сентября

Де Мистура сформирует конституционную комиссию Сирии к концу сентября

До этого времени переговоров в Женеве не будет, сказал глава Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

По его словам, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сформирует конституционную комиссию к концу сентября 2018 года, поэтому переговоры в Женеве& не предвидятся. 

«В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии», — резюмировал Кадри Джамиль.

Де Мистура сформирует конституционную комиссию Сирии к концу сентября

Создать конституционную комиссию САР решили по итогам Конгресса национального диалога, который состоялся в Сочи в конце января 2018 года. Однако спецпосланник ООН по Сирии де Мистура так и не получил список кандидатов, желающих поучаствовать, поэтому конституционная комиссия еще не работает.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #оон #общество #де мистура #кадри джамиль #конституционная комиссия
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