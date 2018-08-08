Де Мистура сформирует конституционную комиссию Сирии к концу сентября

До этого времени переговоров в Женеве не будет, сказал глава Московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

По его словам, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сформирует конституционную комиссию к концу сентября 2018 года, поэтому переговоры в Женеве& не предвидятся.

«В Женеве ничего не будет, пока не будет конституционной комиссии», — резюмировал Кадри Джамиль.

Создать конституционную комиссию САР решили по итогам Конгресса национального диалога, который состоялся в Сочи в конце января 2018 года. Однако спецпосланник ООН по Сирии де Мистура так и не получил список кандидатов, желающих поучаствовать, поэтому конституционная комиссия еще не работает.