Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Поиски велись на территории Павловского Посада. Специалисты нашли керамический сосуд с 623 монетами внутри.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН, сумма найденных денег составляет шесть рублей 23 копейки. Монеты отчеканены во время Бориса Годунова. Деньги на то время не малые — человек мог купить лошадь и корову или же построить жилье.

Специалисты уверены, что сосуд закопан в начале 17 века. Большинство монет новые. Возможно, что деньги появились в результате выгодной продажи. Находку изучат и передадут в государственный музей в Московской области.