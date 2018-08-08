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12:48   8 Августа 2018
Россия

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Поиски велись на территории Павловского Посада. Специалисты нашли керамический сосуд с 623 монетами внутри.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН, сумма найденных денег составляет шесть рублей 23 копейки. Монеты отчеканены во время Бориса Годунова. Деньги на то время не малые — человек мог купить лошадь и корову или же построить жилье.

Специалисты уверены, что сосуд закопан в начале 17 века. Большинство монет новые. Возможно, что деньги появились в результате выгодной продажи. Находку изучат и передадут в государственный музей в Московской области.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #подмосковье #общество #клад
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