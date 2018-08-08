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12:57   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Белорусских журналистов продолжают задерживать, пишут местные СМИ

Белорусских журналистов продолжают задерживать, пишут местные СМИ

По информации портала Reformation, в среду утром белорусские следователи продолжили задерживать журналистов местных изданий. Правоохранители пришли с обыском к журналистам Павлюку и Ольге Быковской, а также к Алексею Жукову и его супруге Арине Семычкиной.

Накануне следователи провели обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, БелаПАН, газеты «Наука» по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Для выяснения обстоятельства на 72 часа задержали главу TUT.by Марину Золотову, выпускающего редактора Анну Калтыгину, а также журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову и выпускающего редактора Андрея Середу..

МВД Белоруссии завело дело на основании заявления государственного информагентства «БелТА». В нем говорится о сбоях при доступе к платной подписке. Выявлено, что в 2017-2018 годах было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия. В результате СМИ причинен некоторый ущерб. 

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Автор: Виктория Разумовская
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