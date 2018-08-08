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12:50   8 Августа 2018
Россия

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Избиратели уже подали практически 60 тысяч заявлений о голосовании по месту пребывания за две недели работы проекта «Мобильный избиратель», который реализует «Ростелеком». Услуга подачи заявления не по месту регистрации стала доступна с 25 июля. 

Пока воспользоваться этой услугой возможно в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и на портале госуслуг. Позже подать заявление можно будет и в участковых комиссиях. Окончится прием заявлений 6 августа. На заседании ЦИК также стало известно, что большинство оформленных заявлений подавали через портал госуслуг. Прикрепиться к нужным участкам в рамках своего избирательного округа могут 5,5 миллионов человек в 37 регионах, где пройдут выборы.

9 сентября 2018 года пройдут прямые губернаторские выборы в 22 субъектах России и непрямые выборы глав четырех регионов. В 16 субъектах  выберут депутатов заксобраний, в 12 — парламентариев областных центров. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #цик #выборы - 2018
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