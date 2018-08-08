Мы в соц.сетях:
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
12:24   8 Августа 2018
Россия

Доходный дом семьи Бочаровых признали объектом культурного наследия

Доходный дом семьи Бочаровых признали объектом культурного наследия

Здание на Гоголевском бульваре в Москве, построенное в начале XX века по проекту архитектора Льва Кекушева, включили в список памятников архитектуры.

«Вечерняя Москва» рассказала историю доходного дома семьи Бочаровых. Четырехэтахный дом построили в 1902–1904 годах. Он выполнен в стиле модерн и украшен летящими совами и египетскими масками. В здании также имеется нежилой подвал и арка, ведущая с улицы во внутренний двор.

Изначально в здании размещались просторные квартиры и магазин на первом этаже. Но после революции там разместили коммунальные квартиры. В наше время, начиная с 1990-х годов, в доходном доме расположены офисы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #общество #москвасейчас #гоголевский бульвар #доходный дом семьи бочаровых
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...