Доходный дом семьи Бочаровых признали объектом культурного наследия

Здание на Гоголевском бульваре в Москве, построенное в начале XX века по проекту архитектора Льва Кекушева, включили в список памятников архитектуры.

«Вечерняя Москва» рассказала историю доходного дома семьи Бочаровых. Четырехэтахный дом построили в 1902–1904 годах. Он выполнен в стиле модерн и украшен летящими совами и египетскими масками. В здании также имеется нежилой подвал и арка, ведущая с улицы во внутренний двор.

Изначально в здании размещались просторные квартиры и магазин на первом этаже. Но после революции там разместили коммунальные квартиры. В наше время, начиная с 1990-х годов, в доходном доме расположены офисы.