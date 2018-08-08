Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Самолет испанских ВВС Eurofighte случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM в воздушном пространстве Эстонии во вторник, 7 августа.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что «неприятный инцидент» обошелся без жертв. По его словам, миссия Североатлантического альянса по охране воздушного пространства защищает Эстонию. Силы обороны страны совместно с НАТО расследуют случившееся. Юри Ратас попросил людей не искать ракету.

Таллин уточнял, что у ракеты активировался режим самоуничтожения. Однако части снаряда могли упасть в 40 километрах к северу от Тарту. Все структуры и организации, которые отвечают за оборону и безопасность страны, ищут ракету.