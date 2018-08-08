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12:37   8 Августа 2018
Весь мир

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Самолет испанских ВВС Eurofighte случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM в воздушном пространстве Эстонии во вторник, 7 августа.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что «неприятный инцидент» обошелся без жертв. По его словам, миссия Североатлантического альянса по охране воздушного пространства защищает Эстонию. Силы обороны страны совместно с НАТО расследуют случившееся. Юри Ратас попросил людей не искать ракету.

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Таллин уточнял, что у ракеты активировался режим самоуничтожения. Однако части снаряда могли упасть в 40 километрах к северу от Тарту. Все структуры и организации, которые отвечают за оборону и безопасность страны, ищут ракету. 

«Просьба ко всем, кто заметит предметы, которые могут иметь отношение к ракете или являются ее частями, не трогать их»,  — резюмировал эстонский премьер-министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#нато #эстония #ракета #ратас
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