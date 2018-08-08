Мы в соц.сетях:
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

Около 60 тысяч избирателей воспользовались услугой «Мобильный участок»

 Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье

Клад времен Грозного и Годунова нашли в Подмосковье
Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

 Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство депутатов об освобождении Кочаряна
Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

Премьер Эстонии призвал людей не искать ракету НАТО

 КНР построит в Турции атомную электростанцию

КНР построит в Турции атомную электростанцию
12:07   8 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Накануне командование Военно-морских сил (ВМС) Украины на странице в Facebook опубликовало текст по разработке стратегии развития украинского военного флота до 2035 года.

Киев признал, что не сможет достичь паритета в этом вопросе с российской стороной. Однако в командовании уверены, что для «остановки агрессии Москвы» этого и не надо. Нужен маленький, но эффективный флот, считают в ВМФ Украины.

В качестве примера командование привело флоты Израиля, Норвегии и Швеции. Поэтому Киев строит «сбалансированные военно-морские силы», которые решат поставленные задачи. Первым — прибрежный флот, далее — москитный, а потом — сбалансированный.

Командование ВМФ считает план оптимальным и планирует передать его на рассмотрение президенту Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#украина #флот #политика #черное море #весь мир #азовское море #вмф украины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...