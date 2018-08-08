Украина признала, что не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

Накануне командование Военно-морских сил (ВМС) Украины на странице в Facebook опубликовало текст по разработке стратегии развития украинского военного флота до 2035 года.

Киев признал, что не сможет достичь паритета в этом вопросе с российской стороной. Однако в командовании уверены, что для «остановки агрессии Москвы» этого и не надо. Нужен маленький, но эффективный флот, считают в ВМФ Украины.

В качестве примера командование привело флоты Израиля, Норвегии и Швеции. Поэтому Киев строит «сбалансированные военно-морские силы», которые решат поставленные задачи. Первым — прибрежный флот, далее — москитный, а потом — сбалансированный.

Командование ВМФ считает план оптимальным и планирует передать его на рассмотрение президенту Украины.